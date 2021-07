Krähenwinkel

Die Mitglieder des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (KK) haben während der Jahresversammlung ihren Vorstand nach neuer Satzung gewählt. Diese sieht vor, drei bis fünf gleichberechtigte Mitglieder zu bestimmen, die dann auch einen Sprecher aus ihren Reihen bestimmen. Es wurden Jürgen Pigors und Rainer Bachen für jeweils drei Jahre sowie Torsten Schmidt, Marina Becker und Dieter Treytnar für jeweils zwei Jahre gewählt. Weiterhin gehört ein Jugendleiter mit zu dem geschäftsführenden Vorstand. Hier hat die Versammlung einstimmig für Michael Becker votiert.

Der neue Vorstand wird in den nächsten sechs Wochen seine Zuständigkeiten in einem Geschäftsverteilungsplan präsentieren. In einer ersten Sitzung wurde Rainer Bachen als Sprecher ernannt, der sich im Namen aller Beteiligten für die geleistete Arbeit in nicht einfachen Zeiten angesichts der Corona-Pandemie beim scheidenden Vorstand bedankte.

Von Stephan Hartung