Langenhagen

Mit Steinen haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 0 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, die Glasscheibe an der Eingangstür zur Wasserwelt an der Theodor-Heuss-Straße beschädigt. Das Glas sprang zwar nach Aussage eines Polizeisprechers an mehreren Stellen, zerbarst aber nicht. Deshalb gelangten die Täter, die zudem den Eingangsbereich stark vermüllt haben, nicht in das Gebäude. Noch können die Ermittler keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

Ebenfalls mit einem Backstein haben Randalierer am Sonnabend zwischen 10 und 14.45 Uhr die Frontscheibe eines VW Caddy beschädigt, der in einer Tiefgarage an der Walsroder Straße stand. In diesem Fall beträgt der Schaden etwa 500 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen einer Sachbeschädigung, Hinweise auf den oder die Täter fehlen bislang. Deshalb bitten die Beamten mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Antje Bismark