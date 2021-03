Langenhagen

In Langenhagen gehört das Gemeindehaus der Elisabethkirche zu den wichtigsten Ausgabestellen der Tafel. Weit mehr als 50 Bedürftige nutzen an jedem Dienstag von 12.30 bis 13.30 Uhr das Angebot, sich Lebensmittel zu holen. Auch in der Corona-Pandemie hat sich daran nichts geändert, die Schlange der Berechtigten reicht zurück bis an den Parkplatz vor dem nahen Supermarkt. Der Bedarf ist also eindeutig vorhanden. Doch die Zukunft der Ausgabestelle ist derzeit ungewiss.

Der Grund: Es fehlen ehrenamtliche Helfer. Die bisherige Leiterin der Ausgabestelle an der Elisabethkirche tritt aktuell aus gesundheitlichen Gründen zurück ins zweite Glied und steht nicht zur Verfügung. „Sie hat das über viele Jahre hervorragend gemacht, ist sozusagen ein Eigengewächs der Kirchengemeinde“, sagt Jutta Holtmann, Vorsitzende der Langenhagener Tafel. Sie weiß, „dass sie schon vor einiger Zeit angekündigt hatte, kürzertreten zu wollen“.

Seit mehr als zwei Wochen wird die Ausgabe an der Kirche nun schon von einem Aushilfsteam mit Ergem Cetinbag, Cornelia Kiak, Herma Hoffmann und Heidrun Mühlbauer bewerkstelligt. Kiak leitet regulär immer mittwochs die Ausgabe der Ortsvereine von Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Deutschem Roten Kreuz (DRK) in Engelbostel. Mühlbauer ist von der Emmaus-Kirchengemeinde in Wiesenau. Der Termin in Wiesenau liegt auch dienstags.

Die Ausgabe der Langenhagener Tafel an der Elisabethkirche lockt viele Menschen an. Quelle: Stephan Hartung

Diese Doppelbelastungen sind nicht dauerhaft zu leisten. Daher stuft Jutta Holtmann, die stolz auf das Aushilfsteam ist und Mühlbauer im Gespräch anerkennend auf die Schulter klopft, die Ausgabestelle an der Elisabethkirche als gefährdet ein.

Immer wieder gibt es Absagen

Der Versuch, jemanden als offiziellen Nachfolger zu finden, blieb bislang erfolglos, wie Torsten Kröncke berichtet. Der Pastor der Elisabeth-Kirchengemeinde spricht davon, „dass wir schon viele Leute direkt angesprochen haben“. Aber immer wieder habe es Absagen gegeben, dabei sei der Grund oft derselbe. „Die jeweiligen Personen würden es sich zwar zutrauen, haben aber Familienangehörige, die gesundheitlich angeschlagen sind. Diese möchten sie nicht in Gefahr bringen, indem sie sich an Orten anstecken könnten, wo viele Menschen sind.“

Die Ausgabe der Langenhagener Tafel an der Elisabethkirche übernehmen derzeit Ergem Cetinbag (von links), Herma Hoffmann und Cornelia Kiak. Pastor Torsten Kröncke freut dies, er sucht aber Nachfolger. Quelle: Stephan Hartung

Hinzu kommt ein anderes Problem, das unabhängig von Corona ist: Die Suche ist stark eingeschränkt auf Personen, die nicht berufstätig sind. „Denn man muss schließlich an einem Werktag um 13 Uhr Zeit haben“, sagt Kröncke. Und eigentlich, so der Pastor, benötige die Kirche auch mehr als nur eine neue Person. „Wir brauchen am besten zwei Ehrenamtliche, die das Kernteam darstellen und sich der Sache annehmen.“

Wer helfen will, kann sich bei der Kirche melden

Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren und der Tafel sowie der Elisabeth-Kirchengemeinde helfen wollen, können sich im Gemeindebüro unter Telefon (0511) 733161 melden. Auch der Pastor selbst steht für Informationen und Rückfragen unter Telefon (0511) 773943 zur Verfügung.

Von Stephan Hartung