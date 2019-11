Langenhagen

Sie können singen, tanzen, ein Instrument spielen oder haben ein anderes Talent. 19 Mädchen und Jungen der Robert-Koch-Realschule präsentieren ihre besonderen Begabungen bei der Talenteshow der Schule. Unter dem Titel „Show your talent“ treten sie am Donnerstag, 7. November, im Theatersaal Langenhagen auf. Am Dienstag haben die Schüler dafür abschließend geprobt.

Zur Galerie 19 Jungen und Mädchen der Robert-Koch-Realschule präsentieren ihre Talente im Theatersaal Langenhagen. Die Besucher können sich auf Gesang, Klavierspiel, Akrobatik und Würfeltricks freuen.

„Gibt es hier einen Ventilator?“, fragt der Zehntklässler Edwin. „Puh, ist das heiß hier!“, findet auch die 15-jährige Jessica. Doch Hausmeister Henrik Bilodel lacht. „Das sind alles LED-Lampen. An den Leuchten kann es nicht liegen, dass Euch warm ist“, sagt er. „Das muss wohl das Lampenfieber sein.“ Der 16-jährige Edwin spielt sich am Klavier ein, noch bevor andere Schüler die Bühne betreten. Dann wird der Flügel weggeräumt für die „Flying Girls“.

Jessica singt Hit von Beyoncé

Die zehn Akrobatikmädchen wirbeln über die Bühne. Einige machen Radschlag, manche Flic Flac. Die älteren werfen die kleineren Mädchen in die Höhe und fangen sie wieder auf. Nach dem Akrobatik-Auftritt sorgt die 15-jährige Jessica für Gänsehaut-Momente. Mit einer atemberaubenden Stimme singt sie das Beyoncé-Lied „Halo“. Danach zeigt Alexander aus der Klasse 9b, wie schnell er einen Zauberwürfel in die richtige Position drehen kann. Bei der 10-jährigen Lisann wächst die Nervosität. Sie will auf der Bühne das Lied „Ein Geschenk“ vortragen. Auftritte hatte sie schon öfter. „Ich trage manchmal bei Feiern etwas vor und habe mit der Garde Tanzauftritte“, sagt sie. Der elfjährige Maxim wird zwar nicht auf der Bühne stehen, aber seine mit Bleistift und Acryl gemalten Bilder können sich Besucher bei der Talenteshow im Theatersaal anschauen.

Nicht erst bei der Abschlussfeier die Talente entdecken

Die 19 Mädchen und Jungen, die sich und ihre besonderen Fähigkeiten am Donnerstag präsentieren dürfen, wurden bei einem Casting der Robert-Koch-Realschule im September ausgewählt. „Ab da übten sie ihre Show eigenverantwortlich ein“, sagt Lehrerin Lena Friederichs. „Wir haben das nicht gecoacht.“

Die Idee zu der Talenteshow hatte sie zusammen mit ihrer Kollegin Maren Marchetti-Albanese. „Wir Lehrer kritisieren die Schüler leider sehr oft“, sagt Friederichs. „Mit der Talenteshow möchten wir ihnen ein Erfolgserlebnis verschaffen, das ihrem Selbstbewusstsein Auftrieb gibt.“ Marchetti-Albanese sah bei manch einem Schüler erst bei der Abschlussfeier, was in ihm steckt – wenn er oder sie plötzlich musikalisches Talent auf der Bühne bewies. „Da dachte ich dann immer: Wie schade, dass er sein Talent nicht schon vorher präsentiert hat.“ Diese Möglichkeit möchten sie den Schülern nun geben.

Die Show „Show your talent“ der Robert-Koch-Realschule beginnt am Donnerstag, 7. November, um 18 Uhr im Theatersaal Langenhagen in der Rathenaustraße. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner