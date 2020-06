Langenhagen

Die Geldbörse befand sich in einer Handtasche, die an der Lehne eines Caféstuhls hing. Dies genügte einem Taschendieb am Sonnabend, um in einer Bäckerei am Marktplatz in Langenhagen 70 Euro aus der Börse zu entwenden. Das Portemonnaie selbst steckte der Dieb wieder in die Handtasche zurück, bevor er unerkannt floh.

Gleichwohl liegt laut Polizei eine Beschreibung des Täters vor: Der Mann sei zwischen 30 und 35 Jahre alt und habe ein südländisches Erscheinungsbild. Er habe schwarze, kurze Haare mit einem Seitenscheitel und einen kurzen Bart. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Rebekka Neander