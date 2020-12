Langenhagen

Diebe haben am Montagnachmittag in einem Geschäft im Langenhagener Zentrum gleich drei Frauen um ihre Geldbörsen gebracht. Wie Polizeisprecher Oliver Bunke mitteilte, ereigneten sich die drei Diebstähle innerhalb von zweieinhalb Stunden – um 13.30, 15.05 und 17 Uhr. Tatort war jeweils das Textilgeschäft Kik an der Ostpassage. Zwei der Opfer sind 73 Jahre, das dritte 61 Jahre alt. Die Portemonnaies, die bis Dienstagvormittag nicht wieder aufgetaucht waren, enthielten jeweils Geld, EC-Karten und Ausweisdokumente.

Zur Frage, ob die Frauen beim Einkauf Besonderheiten bemerkt hatte – beispielsweise, ob sie angerempelt oder offensichtlich abgelenkt wurden –, konnte der Polizeisprecher noch nichts sagen. Solche Details könnten sich aber in der Befragung der Frauen ergeben, diese stehen jedoch noch aus. In jedem Fall hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen, denen im Geschäft Personen aufgefallen sind, die als Täter in Betracht kommen. Das Kommissariat ist unter Telefon (0511) 1094215 zu erreichen.

Von Frank Walter