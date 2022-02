Langenhagen

Ein Taschendieb hat am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 14.40 Uhr einer 65-jährigen Kundin im Famila-Markt in der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen die Geldbörse gestohlen. Die Frau hatte das Portemonnaie in ihrer Jackentasche aufbewahrt. Neben ihren persönlichen Papieren befanden sich darin unter anderem 50 Euro Bargeld sowie EC- und Kreditkarten.

Täter hebt insgesamt 5.500 Euro ab

Sie veranlasste zwar umgehend die Sperrung der Karten, dennoch konnte der Täter damit noch mehrmals Geld abheben. Insgesamt erbeutete er so etwa 5.500 Euro. Gegen 17.45 Uhr wurde die Geldbörse dann in Hannover-Linden von einer Anwohnerin gefunden. Offensichtlich hatte der Täter sie dort entsorgt. Die Polizei Langenhagen sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Von Andreas Krasselt