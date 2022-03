Langenhagen

Gleich zwei ältere Langenhagener sind beim Einkaufen Opfer von Taschendieben geworden. In einem Fall bediente sich der Dieb anschließend noch am Konto seines Opfers.

Taschendieb hebt Geld mit erbeuteter EC-Karte ab

Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, ereigneten sich die beiden Diebstähle bereits am Freitagvormittag. Zwischen 10.25 und 10.50 Uhr stahl ein Unbekannter das Portemonnaie eines 82-Jährigen aus dessen Jackentasche, als der Senior im Edeka-Markt an der Hauptstraße in Godshorn einkaufte. In der Geldbörse befand sich neben der EC-Karte auch die dazugehörige PIN. Dies nutzte der Täter aus und hob kurz darauf 1000 Euro vom Bankkonto seines Opfers ab.

Handtasche hing am Einkaufswagen

Im zweiten Fall traf es am Freitag um 10.10 Uhr eine 79-Jährige in der Aldi-Filiale an der Straße Am Pferdemarkt in der Langenhagener Kernstadt. Ein Dieb griff sich die Handtasche der Frau, die am Einkaufswagen hing. In der Geldbörse befanden sich eine EC-Karte und rund 50 Euro in bar.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 109-4215.