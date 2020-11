Langenhagen

„Gib’ mit Liebe. Gib’ in Maßen. Sei aufmerksam“: Diese Wünsche richten die Initiatorinnen des neuen Tauschregals mit Namen „Wert-Voll“ an die Langenhagener. Sie drücken damit die Bitte aus, nur Dinge ins Regal an der Emmauskirche zu stellen, die man selbst auch benutzen würde, keine großen Teile wie Sessel oder Fahrräder dort abzustellen und nichts vor oder neben dem Regal zurückzulassen, wenn dieses irgendwann einmal voll sein sollte.

Die einen wollen geben, die anderen suchen Günstiges

Sabine Behrens hatte den Impuls für das Tauschregal gegeben, das dann im überdachten Wandelgang zwischen der Emmauskirche am Sonnenweg und dem Gemeindehaus aufgebaut wurde. „Die freie Zeit während des Corona-Teil-Lockdowns nutzen viele Menschen zum Aufräumen und Aussortieren. Andere suchen gerade in dieser Zeit Dinge, für die sie nicht viel bezahlen müssen“, schildert die Pastorin der Kirchengemeinde im Süden Langenhagens ihre Beobachtungen. Sie hatte den Wunsch, diese beiden Interessengruppen zusammenzubringen und fand dafür Mitstreiterinnen. „In unseren Quartierstreff kommen immer wieder Menschen mit der Frage, ob sie Dinge, die sie nicht mehr brauchen, bei uns abgeben und anderen zur Verfügung stellen können“, erzählt Annette Körner, Quartiersmanagerin beim Nachbarschaftsverein Win in Wiesenau. Mangels Platz sei das im Quartierstreff aber nur schwer möglich. Nun freut sich Körner, dass sie auf das Tauschregal neben der Kirche verweisen kann.

Fürs Tauschregel gelten Regeln

Mit im Boot des „Wert-Voll“-Teams ist auch Kirchenkreissozialarbeiterin Jessica Kind. Sie gewann für diese Idee Ehrenamtliche, die regelmäßig nach dem Rechten sehen und das Tauschregal in Ordnung halten wollen. Auch ein paar Regeln sollen dafür sorgen, dass alles gut funktioniert: Für Kleidung, Möbel und größere Mengen an Sachspenden werden andere Adressen in Langenhagen genannt. Für so etwas gibt es auch eine Pinnwand. Für die Abgabe größerer Elektrogeräte verweist das Tauschregal-Team an die passenden Entsorgungsstellen. Bücher wiederum seien im Regal im Vorraum der Kirche besser aufgehoben, erläutert Behrens: „Dort wellt sich das Papier nicht so wie im überdachten, aber offenen Wandelgang.“

Wer das Projekt „Wert-Voll“ unterstützen möchte, kann sich per E- Mail an sabine.behrens@evlka.de oder per Telefon (0511) 782798 an Sabine Behrens wenden.

