Godshorn/Langenhagen

Wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen sind die Ortsfeuerwehren aus Godshorn und Langenhagen am Sonntag und Montag ausgerückt. Doch eingreifen brauchten die Einsatzkräfte nicht. In allen Fällen handelte es sich um Fehlalarme.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde am Montag um 13.10 Uhr in einem Betrieb an der Münchner Straße in Godshorn eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Ursache stand schnell fest: Ein Techniker hatte beim Tauschen der Glasscheibe der Anlage den Druckknopfmelder versehentlich berührt.

Nur eine Stunde vorher schrillte ein Alarm in einem Unternehmen am Hessenweg im Gewerbegebiet Godshorn. Auch in diesem Fall wurde die Anlage bei Wartungsarbeiten irrtümlich ausgelöst.

Bereits am Sonntag war die Ortsfeuerwehr Langenhagen zu einer Firma an die Imhoffstraße ausgerückt. Dort hatte um 10.20 Uhr eine Brandmeldeanlage offensichtlich wegen eines technischen Defekts ausgelöst.

Von Sven Warnecke