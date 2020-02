Langenhagen

Nur wenige Tage nach der Inbetriebnahme gibt es an der Solarbank „Monna Country“, an der Nutzer eigentlich ihr Handy aufladen und kostenlos im Internet surfen können sollen, bereits eine technische Störung. Das Display bleibt dunkel, ein Handy lässt sich nicht mit dem WLAN verbinden. Auf die Probleme weist ein plakativer Schriftzug mit weißen Buchstaben Nutzer der Sitzgelegenheit auf dem Marktplatz hin. „Wir arbeiten bereits an einer Lösung“ heißt es weiter.

Kein Vandalismusschaden

Dass die Bank neben dem Bücherschrank nicht funktioniert, liege jedoch nicht an einem Vandalismusschaden, erklärt Stadtsprecherin Sabine Mossig auf Nachfrage. Bei der Fehlersuche sei herausgekommen, dass das Fotovoltaikmodul auf dem Dach einen Defekt habe: „Dadurch können die Solarmodule die Sonnenenergie nicht in Solarstrom umwandeln.“ Überdies habe das vorhandene WLAN nicht zuverlässig gearbeitet. Deshalb hat die Verwaltung „Monna Country“ vorübergehend abgeschaltet. Der Hersteller will in Kürze die Fotovoltaikplatine austauschen. Ein genauer Termin für die Reparatur stehe jedoch noch nicht fest, heißt es aus dem Rathaus.

Solarbank hat 11.100 Euro gekostet

Die gut drei Meter lange Sitzgelegenheit hat rund 11.100 Euro gekostet, sie steht erst seit Mitte Januar auf dem Marktplatz. Die Stiftung Sparda-Bank Hannover hat sie gespendet. Wenn die Bank funktioniert, können Nutzer dort ihr Handy aufladen – induktiv oder per Kabel – und gleichzeitig kostenlos im Internet surfen. Fotovoltaikmodule wandeln das Sonnenlicht in Strom um, ein Anschluss an das Stromnetz ist deshalb nicht notwendig. Nach Auskunft des Langenhagener Rathauses ist „Monna Country“ wohl die erste Bank in Deutschland mit der Servicekombination aus Solarstrom, kostenlosem WLAN, Auflademöglichkeit für Elektrofahrräder, einem Luftkompressor sowie Werkzeug.

Bei der Solarbank vor dem offenen Klavier sind die Fotovoltaikmodule in die Sitzfläche eingebaut. Das Feld, um ein Handy kabellos aufzuladen, ist leicht zu erkennen. Es gibt zudem zwei USB-Anschlüsse. Quelle: Julia Gödde-Polley

Eine zweite, kleinere sogenannte Smart Bench steht vor dem offenen Klavier und bietet ebenfalls die Möglichkeit, das Handy per Solarstrom aufzuladen. Ein eingebauter WLAN-Router ermöglicht den Nutzern überdies auch das Surfen im Internet – ohne das mobile Datenvolumen zu verbrauchen.

