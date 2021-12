Langenhagen

Mit dem ersten Spatenstich als Startschuss für ein Projekt ist das manchmal so eine Sache. Auch beim Glasfaserausbau der Deutschen Telekom in der Langenhagener Kernstadt passte die Terminierung nicht ganz. „Zehn von 60 Kilometern Erdarbeiten haben wir schon fertig“, verriet Thomas Bartels, Breitband-Verantwortlicher im Festnetz der Telekom, am Dienstagvormittag am Rande des offiziellen Starttermins an der Kastanienallee. An diesem Tag sollten Monteure auch schon die ersten Hausanschlüsse erledigen, die meist an einem Tag abgeschlossen werden. Begonnen hatten die Erdarbeiten am 8. November, abgeschlossen werden soll der Ausbau Ende 2022.

8500 Haushalte gibt es im Ausbaugebiet

Doch besser zu schnell als zu langsam – und der guten Laune der Offiziellen tat das schon gar keinen Abbruch. Immerhin handelt es sich auch nach den Maßstäben des Telekommunikationsriesen um ein Großprojekt. Bis Ende nächsten Jahres will das Unternehmen 8500 Haushalten in der Kernstadt die Möglichkeit geben, mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus von Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu profitieren. Zu bereits vorhandenen, rund 110 Kilometern Leerrohren kommen noch 60 Kilometer neue Kabel und 52 Verteiler. Und damit soll der Ausbau nicht enden.

Der erste Spatenstich: Hendrik Schnieders (Bauunternehmen Ludwig Freytag), Alexander Steinhof (Telekom), Bürgermeister Mirko Heuer und Thomas Bartels (Telekom). Quelle: Frank Walter

Alexander Steinhof, Regio-Manager für Infrastrukturvertrieb der Telekom, sprach mit Blick auf die ein Gigabit pro Sekunde von der derzeit „magischen Zahl“ für Privatkunden. „Künftig werden die Leitungen aber auch noch mehr ermöglichen.“ Unternehmen bietet die Telekom schon jetzt beispielsweise zehn Gigabit pro Sekunde an.

Eigentümer müssen für den Anschluss aktiv werden

„Ich appelliere an die Bürger, die Chance zu nutzen“, sagte Bürgermeister Mirko Heuer. Schließlich sei für sie das Verlegen der Leitungen momentan kostenlos. Auch später können Immobilien laut Telekom zwar noch angeschlossen werden, die Eigentümer müssen den Anschluss dann aber selbst bezahlen. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen im Homeoffice arbeiteten, seien schnelle Internetverbindungen enorm wichtig, so Heuer weiter. Den Ärger, wenn die gemeinsam genutzte Internetleitung mal wieder an ihre Kapazitätsgrenze stoße, könne er regelmäßig bei Facebook nachlesen.

An vielen Stellen in der Kernstadt wie hier an der Ackerstraße sind schon Spuren des Glasfaserausbaus zu sehen. Quelle: Frank Walter

Das Prinzip „Fiber to the home“ (FTTH, Glasfaseranschlüsse bis ins Haus) im Ausbaugebiet soll künftig deutlich höhere Geschwindigkeiten erlauben. Dabei endet das Glasfaserkabel nicht mehr im Verteilerkasten am Straßenrand, sondern wird bis ins Haus durchgezogen. „Dafür brauchen wir die Genehmigung der jeweiligen Eigentümer. Schließlich betreten wir Privatgrund“, so Steinhof.

Telekom informiert auch bei digitaler Veranstaltung

Um mit ihnen in Kontakt zu treten, wirbt die Telekom derzeit massiv im Gebiet. Ein Werbetruck steht dienstags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr im Rathausinnenhof. Zudem ist für Montag, 13. Dezember, 18 Uhr, eine digitale Informationsveranstaltung geplant. Interessierte können sich über den Link www.telekom.de/glasfaser-langenhagen einwählen. Die Glasfaseranbindung sichern können sich Eigentümer online auf www.telekom.de/schneller und unter Telefon (08 00) 2 26 61 00.

Telekom-Mitarbeiter Heinz Lerch (rechts) erläutert Bürgermeister Mirko Heuer, wie die einzelnen Glasfasern am Spleißgerät miteinander verbunden werden. Quelle: Frank Walter

Bislang hat sich Steinhof zufolge rund ein Sechstel der 8500 Haushalte im Gebiet für den FTTH-Anschluss entschieden. Dabei bedeutet dieser nicht, dass man auch unbedingt Telekom-Kunde werden muss. Auf Nachfrage sagte Steinhof, dass die Langenhagener ihren Internetvertrag fürs neue Glasfasernetz auch bei den Mitbewerbern 1&1, O2 oder Vodafone abschließen könnten.

Ausbau soll in den Ortsteilen weitergehen

„8500 Haushalte sind schon einmal schön. Und schön ist es auch, dass es damit nicht zu Ende sein muss“, sagte Bürgermeister Heuer mit Blick auf die weiteren Pläne der Telekom fürs Turbointernet in Langenhagen. Das Unternehmen, das gerade auch in anderen Regionskommunen ein Glasfasernetz baut, hat zwar für weitere Bereiche der Flughafenstadt noch keine Pläne bekannt gegeben. „Wir werden in Langenhagen aber sicherlich ländlicher werden und auch in die Ortsteile gehen“, meinte Vertriebsmitarbeiter Steinhof. So habe man Godshorn und Krähenwinkel „ganz klar auf dem Plan“. Der Ausbau in Engelbostel hingegen werde noch etwas dauern.

Von Frank Walter