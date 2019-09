Langenhagen

In der letzten Spielzeit unter der Intendanz von Jörg Gade gastiert das Theater für Niedersachsen (TfN) mit sechs Schauspielen und zwei Musicals im Theatersaal Langenhagen. Auch Musicaldirektor Craig Simmons verabschiedet sich mit der kommenden Saison vom TfN. Den Startschuss in Langenhagen gibt das Schauspiel „ Michael Kohlhaas“ nach der Novelle von Heinrich von Kleist am Mittwoch, 2. Oktober.

Ab 20 Uhr, so wie alle Aufführungen, ist die Inszenierung von TfN-Schauspieler Moritz Nikolaus Koch zu erleben. Dennis Habermehl und Dieter Wahlbuhl erzählen gemeinsam mit dem Musiker Oliver Niess die Geschichte des Rosshändlers Michael Kohlhaas, der im Kampf um Gerechtigkeit zum brutalen Mörder wird.

Ehemalige Schauspielerin zu sehen

Weiter geht es am Mittwoch, 30. Oktober, mit „Jugend ohne Gott“. Alice Asper sorgt mit ihrer Theaterfassung für eine packende Kriminalgeschichte. Mit „ Bella Donna“ kommt am 29. Januar eine rasante Komödie auf die Bühne des Theatersaals. April Hailer setzt die Story um die charmante Serienmörderin Carmen in Szene. In der Titelrolle erlebt das Publikum die langjährige TfN-Schauspielerin Michaela Allendorf.

Das erste Musical der neuen Spielzeit ist am 19. Februar ein Klassiker, Stephen Sondheims „Company“. Sondheim gehört zu den besten und erfolgreichsten Musicalkomponisten weltweit. Am TfN inszeniert Werner Bauer die Geschichte des chronischen Singles Robert. Am 11. März verwandelt sich die Theaterbühne in das historische Grandhotel „Pera Palas“. Dieses wird in dem gleichnamigen Schauspiel von Sinan Ünel zum Schauplatz dreier spannender Geschichten, die geschickt miteinander verwoben sind.

Abschiede im Mai und Juni

Mit einem verbalen Gemetzel und bissigem Humor geht es am 22. April weiter: Axel Stöcker inszeniert Oliver Bukowskis Mittelstandskomödie „Ich habe Bryan Adams geschreddert“. Mit einem messerscharfen Blick bringt Bukowski die Abgründe der modernen Arbeitswelt auf den Punkt. Mit dem spannenden Kammerspiel „Waisen“ verabschiedet sich Jörg Gadeam 27. Mai als Regisseur vom Publikum. In dem Drei-Personen-Schauspiel „Waisen“ geht es um die Frage, wie dünn der Boden unserer Zivilisation ist und wie sehr wir bereit sind, eigene Grundsätze für den Schutz unserer Familie über den Haufen zu werfen.

Das letzte Stück der Spielzeit, das Rockmusical „Rent“, ist mehrfach prämiert: Musicaldirektor Craig Simmons inszeniert und choreografiert die Story um die beiden Künstler Mark und Roger, die auf der Handlung von Giacomo Puccinis Oper „La Bohème“ basiert. Länger als zwölf Jahre lief das Erfolgsmusical am Broadway in New York, am 17. Juni ist es im Theatersaal Langenhagen zu sehen. Weitere Informationen sind unter www.tfn-online.de zu finden.

In der Geschäftsstelle von HAZ und NP im City Center Langenhagen sind Karten im Vorverkauf, zuzüglich Vorverkaufsgebühren, erhältlich. Inhaber einer Abo-Plus-Karten erhalten 15 Prozent Rabatt pro Ticket.

Von Stephan Hartung