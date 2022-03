Langenhagen

„Der kleine Angsthase“: So lautet der Titel eines Kinderbilderbuches der Autorin Elizabeth Shaw aus dem Jahr 1963. Das Theater Artisanen zeigt die Geschichte am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. März, im Haus der Jugend in Langenhagen als Puppenspiel. Die Veranstaltungen für Kinder ab drei Jahre und deren Familien beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person.

Karten gibt es im Vorverkauf ab dem 7. März bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1: montags jeweils von 7.30 bis 18.00 Uhr, an jedem Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr.

Mögliche Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse des Jugendhauses. Wegen der Corona-Pandemie gibt es nummerierte Sitzplätze. Besucher müssen eine FFP-2-Maske mitbringen, Erwachsene beim Einlass einen Nachweis für eine vollständige Corona-Impfung oder Genesung vorzeigen.

Von Ingo Rodriguez