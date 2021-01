Krähenwinkel

Das Tierheim Hannover mit Sitz an der Evershorster Straße in Krähenwinkel präsentiert das Tier des Monats Januar. Es handelt sich um Hui-Buh. Der kastrierte Rottweiler-Rüde ist sechs Jahre alt und befindet sich schon seit fünf Jahren im Tierheim.

Hui-Buh zeigt sich mit seinen Bezugspersonen sehr schmusebedürftig und verspielt, kann auch mal ganz albern werden. Man muss aber aufpassen, dass aus Spaß kein Ernst wird. Mit Artgenossen ist er nicht verträglich, zeigt sich auch an der Leine aggressiv ihnen gegenüber. Der Rottweiler braucht Leute, die ihm Sicherheit geben. Wenn er Respekt vor seinem Menschen hat, treten all die möglichen negativen Seiten nicht auf. Er testet sie aber aus. Hui-Buh hat eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks, was ihn aber bisher noch nicht beeinträchtigt. Gerade Rasseliebhaber werden Gefallen an ihm finden. Kinder und andere Haustiere sollten allerdings nicht im neuen Zuhause leben.

Anzeige

Für weitere Informationen ist das Tierheim unter Telefon (0511) 97 33 98 19 sowie unter www.tierheim-hannover.de erreichbar.

Von Stephan Hartung