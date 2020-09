Langenhagen

Im Tierschutzverein für Hannover und Umgebung gibt es seit Jahresanfang ein neues Angebot: den Kinder- und Jugendtierschutz. Zuständig dafür ist die Jugendtierschutzbeauftragte Marlies Fabisch. Wegen der Corona-Pandemie war ihre Planung zwar ins Stocken geraten, doch jetzt gibt es die ersten Veranstaltungen. Und auch die Jugendgruppe Die flotten Pfoten kann sich wieder treffen.

„Mir ist es wichtig, Verknüpfungen zwischen dem Tier-, Natur- und Umweltschutz herzustellen“, sagt Fabisch. Außer der Jugendgruppe, welche sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Tanja Paulmann leitet, bietet die Jugendtierschutzbeauftragte nun auch die erste Veranstaltungsreihe zum Kinder- und Jugendtierschutz an. Den Start macht am Sonnabend, 26. September, die Veranstaltung „Ich wünsche mir ein Haustier – Kann ich ihm ein artgerechtes Leben bieten?“, zu der auch die Eltern eingeladen sind. Anmeldungen sollten schnell erfolgen, dabei sollte man das Wunschtier des Kindes angeben.

Kinder können das Tierheim erkunden

Wer spielerisch erkunden möchte, wie der Tierheimbetrieb funktioniert, ist am Sonnabend, 10. Oktober, richtig. Am Sonnabend, 21. November, geht es dann um das Thema „Wie werden Hamster & Co zu Hause froh?“. Bei der Anmeldung ist die Kleintierart anzugeben, Angebote zu Hunden und Katzen folgen im nächsten Jahr.

Alle Veranstaltungen beginnen um 14 und enden um 16 Uhr, jeweils acht Kinder ab zehn Jahren können teilnehmen. Eine Anmeldung ist unter Telefon (01 75) 8 19 35 11 oder per E-Mail an marlies.fabisch@tierheim-hannover.de nötig. Dann wird auch der jeweilige Ort mitgeteilt. Für die Teilnahme bittet das Tierheim um eine Spende für den Kinder- und Jugendtierschutz.

Von Lisa Höfel