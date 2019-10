Krähenwinkel

Olga hat wahrlich eine Reise hinter sich. Unbekannte hatten die siebenjährige Hündin in einer Transportbox an der A2 bei Bielefeld auf einem Rastplatz ausgesetzt. In der Box befand sich seinerzeit noch eine zweite Hündin sowie – immerhin – ein größerer Wassernapf. Passanten fanden die Box und nahmen sie auf ihrer Reise in Richtung Osten mit, um sie in Krähenwinkel bei dem auf ihrer Route am nächsten Tierheim abzugeben.

In Krähenwinkel haben sich die beiden Hündinnen inzwischen zwar einigermaßen eingelebt. Doch schnell zeigte sich, dass die beiden sich eigentlich gar nicht so gut miteinander verstehen. Deshalb wollen die Tierpfleger die beiden auch getrennt voneinander vermitteln. Olga, eine Mischung aus Terrier und Pinscher und damit etwa kniehoch, ist ein freundlicher Hund. Doch sie reagiert noch oft unsicher und eignet sich daher nicht für einen Haushalt mit Kindern oder auch anderen Hunden. Sie zeigt noch immer eine Aggression gegen die Leine sowie einen Jagdtrieb. An beiden wird bereits gearbeitet, eine neue Bezugsperson müsste dies jedoch weiterführen. Nach Einschätzung des Tierheims wird Olga nach einer Phase der Eingewöhnung und mit etwas Training stundenweise zu Hause allein bleiben können.

Wer Olga näher kennenlernen möchte, kann dazu mit dem Tierheim unter Telefon (0511) 9733980 sowie per E-Mail an info@tierheim-hannover.de einen Termin vereinbaren.

Von Rebekka Neander