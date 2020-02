Krähenwinkel

„Sterben für das Paradies – Erlebnisse einer Rettungsmission im Mittelmeer“ – so hat Till Rummenhohl seinen Vortrag genannt, den er am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde in Krähenwinkel halten will.

Der 27-Jährige ist im Sommer 2016 mit der zivilgesellschaftlichen Organisation SOS Méditerrranée auf eine Rettungsmission gefahren. Ziel war das Mittelmeer, über das auch jetzt immer noch zahlreiche Menschen versuchen, nach Europa zu fliehen. An Bord der „Aquarius“ rettete er mehrere Hundert Flüchtlinge vor dem Ertrinken.

Till Rummenhohl will von seinen Erfahrungen mit in Seenot geratenen Flüchtlingen vor der libyschen Küste berichten. Quelle: privat

„Meine Erfahrungen werden mich mein Leben lang begleiten“, sagt Rummenhohl. „Bei der Mission hatte ich das Privileg, pure Menschlichkeit zu erleben.“ Jetzt will er auch andere über die Situation im Mittelmeer aufklären. „Als ich von meiner Mission zurückkam, hörte ich immer öfter von Hass und Unverständnis gegenüber den Geflüchteten. Da wurde mir klar, dass ich diese Erfahrungen nicht für mich behalten darf.“

Rummenhohl will Aufklärungsarbeit leisten

In seinem Vortrag will er über die gesamte Reise der Fliehenden berichten, um den Gästen zu zeigen, welche Umstände und Erlebnisse diese Menschen zur Flucht zwingen. Denn nicht jeder habe die Chance, selbst zu erfahren, warum sich die Menschen auf die gefährliche Reise über das Mittelmeer begeben. „Wenn ich mir von meinen Mitmenschen wünsche, dass sie mit derselben Menschlichkeit an das Thema Migration herangehen, muss ich Aufklärungsarbeit leisten“, sagt Rummenhohl entschlossen.

Till Rummenhohl hält seinen Erlebnisbericht am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde am Matthias-Claudius-Weg 4.

