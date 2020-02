Engelbostel

An die Platte, fertig, los – heißt es am Sonnabend, 8. Februar, beim zweiten Rundlaufcup, den der Wirtschaftsklub und die Tischtennisabteilung des MTV Engelbostel-Schulenburg gemeinsam organisieren. Damit wollen sie an die erfolgreiche Premiere aus dem vergangenen Jahr anknüpfen, sagt Unternehmer Olaf Krause.

Er hatte mit Hubert Greinert in den Vorjahren unterschiedliche Sportangebote für die Wirtschaftsklub-Mitglieder entwickelt: Yoga und Segeln zählten ebenso dazu wie ein Fußballturnier. „Als dann aber die Rettungswagen die Verletzten abholen mussten, weil einige Spieler viel zu stark einstiegen, haben wir den Fußball aufgegeben“, sagt Greinert. „Für uns geht es um eine Sportart mit geringem Verletzungsrisiko und der Chance, dass auch Untrainierte mitmachen können“, ergänzt Krause. Schnell fiel den Aktiven das Tischtennisspiel, speziell der Rundlauf, ein.

Krause knüpfte den Kontakt zu Marcus Bernhardt, Chef der MTV-Tischtennisspieler, und beide entwickelten die Regeln. Demnach können Teams aus Firmen, Institutionen und Vereinen sowie private Zusammenschlüsse mit mindestens je vier Spielern aller Altersgruppen antreten und in acht Runden à zehn Minuten lang um Punkte kämpfen. Am Ende gewinnt das beste Team – wobei die Trophäe mit einer Flasche Sekt vergleichsweise klein ausfällt.

Lesen Sie dazu auch: So schön war der Rundlauf-Cup 2019.

Teilnehmer können sich bis 7. Februar anmelden

Denn Krause und Greinert wollen den Spaß am Sport und nicht den Kampf um Punkte im Vordergrund sehen. Bereits jetzt haben sich mehr als 60 Teams angemeldet. Die Teilnehmer kommen unter anderem von den Hannover Scorpions, von E-Zone Sportmarketing, dem Ausrichter des Beachvolleyballteams am hannoverschen Steintor, und von Unternehmen wie Logiline, Haster und Jung & Söhne, oder sie finden wie Achim Stadie aus Hachmühlen einen Platz in einem Team.

Das Turnier beginnt um 14 Uhr in der Sporthalle am Klusmoor 4, das Ende ist für 18 Uhr vorgesehen. Für Essen und Getränke sorgt die Tischtennisabteilung, die den Erlös des sportlichen Nachmittags erhält. Noch bis Freitag, 7. Februar, können sich Interessierte – Teams und Einzelpersonen – per E-Mail an mtv-rundlaufcup@gmx.de anmelden. Und wer noch eine Trainingseinheit benötigt, ist am Mittwoch, 5. Februar, ab 19.30 Uhr zu einem Einzel, Doppel oder Rundlauf am Klusmoor 4 willkommen.

Von Antje Bismark