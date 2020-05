Langenhagen

In Langenhagen können in den städtischen Friedhofskapellen ab sofort wieder Trauerfeiern mit mehr als zehn Menschen stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl war als eine Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus Ende März verordnet worden.

Mit der nun überarbeiteten niedersächsischen Verordnung können ab sofort bis zu 20 Gäste an einer Trauerfeier teilnehmen – sofern die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden können. Auch in Langenhagen gilt dies für Beisetzungen am Grab oder für Trauerfeiern im Freien, weil dabei der gebotene Abstand von eineinhalb Metern besser eingehalten werden kann.

Anzeige

Ein Limit gilt jedoch für Kapellen. Unter Berücksichtigung der Abstandsvorschrift hat die Verwaltung die drei städtischen Friedhofskapellen geprüft. Ergebnis: Keine der Kapellen bietet ausreichend Raum, damit 20 Menschen an einer Trauerfeier teilnehmen können. In der Kapelle auf dem Friedhof Godshon sind maximal 15 Besucher zugelassen, davon zwölf im Hauptbereich. In Kaltenweide können ebenfalls maximal 15 Personen teilnehmen, davon neun im Hauptbereich. Weniger zugelassen sind in der Kapelle des Friedhofs Grenzheide mit zwölf, davon neun im Hauptbereich.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung