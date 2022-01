Langenhagen

Einer 60 Jahre alten Frau ist auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums der Elisabeth-Arkaden an der Walsroder Straße in Langenhagen das Portemonnaie gestohlen worden. Darin befanden sich etwa 120 Euro Bargeld, EC-Karten sowie persönliche Papiere.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen war die Hannoveranerin am Sonnabend, 29. Januar, gegen 12.10 Uhr aus einem dortigen Supermarkt gekommen. Nachdem sie ihre Einkäufe im Auto verstaut hatte, wurde sie durch die geöffnete Beifahrertür von einen Unbekannten in ein Gespräch verwickelt.

Opfer wird in belangloses Gespräch verwickelt

Dabei soll der etwa 1,70 Meter große, dunkelhaarige Täter mit osteuropäischem Erscheinungsbild der Frau eine Art Flyer vorgezeigt haben. In einem günstigen Moment schnappte sich der mit schwarzer Mütze und Jacke sowie dunkler Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidete Dieb die Geldbörse. Der Unbekannte war nicht allein unterwegs. Sein Komplize soll circa 1,85 Meter groß und mit dunkler Jacke, einem blauen Oberteil und dunkler Jeans bekleidet gewesen sein. Auch er trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.

Das 60 Jahre alte Opfer bemerkte den Diebstahl erst später zu Hause in Ricklingen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe die Frau bereits beim Bezahlen in dem Supermarkt beobachtet haben könnten. Die Ermittler im Kommissariat Langenhagen warnen vor derart belanglosen Gesprächsaufnahmen von Unbekannten speziell auf Parkplätzen im Bereich von Einkaufsmärkten. Zumindest sollte in diesem Zusammenhang ein besonderes Augenmerk auf die eigenen Wertsachen gelegt werden, appelliert die Polizei.

Hinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke