Langenhagen

Gute Nachricht für viele Langenhagener: Enercity hat am Donnerstagmorgen für ein Teilgebiet die Freigabe zur Trinkwassernutzung verkündet. In anderen Straßenzügen gilt das Wasser hingegen auch weiterhin als verunreinigt und darf nur für die Toilettenspülung verwendet werden.

Vor der Nutzung steht das Spülen der Hausleitung

Seit Mittwoch, 28. Oktober, sind in Teilen Langenhagens rund 2000 Haushalte von einer Verunreinigung des Trinkwassers betroffen. Nun gibt es eine erste Lockerung im betroffenen Gebiet. Neue Enercity-Analysen des Wassernetz-Betriebs ermöglichen die Freigabe der Trinkwassernutzung in einem Teilgebiet des bisherigen Geltungsbereichs des Nutzungsverbots. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover sind bestimmte Adressen in Langenhagen ab sofort davon ausgenommen. Das Trinkwasser kann ausschließlich dort wieder genutzt werden – allerdings erst, wenn alle Haushalte und Betriebe dort ihre Hausinstallationen mindestens zweimal durchgespült haben. Eine Spülanleitung ist auf www.enercity.de/presse/betrieb-und-baustellen zu finden. Zudem wurden Infomationszettel an die Haushalte verteilt.

Das zur Trinkwassernutzung freigegebene Teilgebiet umfasst ausschließlich diese Anschriften:

• Am Pferdemarkt, komplett

• Emil-von-Behring-Straße , alle ungeraden Hausnummern bis einschließlich 5 und alle geraden bis einschließlich 10

, alle ungeraden Hausnummern bis einschließlich 5 und alle geraden bis einschließlich 10 • Leibnizstraße, komplett

• Robert-Koch-Straße , alle geraden und ungeraden Hausnummern bis einschließlich 46

, alle geraden und ungeraden Hausnummern bis einschließlich 46 • Virchowstraße, komplett

• Walsroder Straße , alle Hausnummer bis auf 171

Eine aktualisierte Straßenliste mit Hausnummern ist auf www.enercity.de/presse einsehbar.

Vor der Freigabe muss das Wasser einwandfrei sein

Die Vorsichtsmaßnahmen für das verbleibende Gebiet gelten am Donnerstag, 5. November, weiterhin. Die Aufforderung des Gesundheitsamts, bis zur offiziellen Freigabe das Leitungswasser nicht zu trinken und zum Waschen zu nutzen, bleibt auch die kommenden Tage bestehen. Lediglich für die Toilettenspülung darf es dort verwendet werden.

Bis heute vorliegende Laborberichte weisen laut Enercity zwar keine kritischen Abweichungen von Normwerten auf. „Die Analysen müssen jedoch über mehrere Tage akribisch weitergehen, um mögliche Auswirkungen des Fremdeintrags auszuschließen. Für die Freigabe der allerorts vollumfänglichen Wassernutzung durch das Gesundheitsamt muss die einwandfreie Qualität des Trinkwassers nachgewiesen sein“, so die Enercity-Pressesprecher Dirk Haushalter und Carlo Kallen in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen.

Die Ursachenforschung geht weiter

Dazu liefen äußerst komplexe Analysen. „Hierfür arbeiten wir nach wie vor mit hochspezialisierten Laboren und Gutachtern zusammen. Täglich ziehen zertifizierte Fachleute an vielen Stellen im Wassernetz sowie in Hausinstallationen von Kunden Proben mit vielen Parametern. Diese Proben gehen jeweils sofort in die Labore zur mehrtägigen Analyse. Die daraus resultierenden Werte bestimmen das weitere Vorgehen“, so die Unternehmenssprecher.

Parallel zu den Wasseranalysen läuft die Ursachenforschung weiter. Ein Wassersystem ist so aufgebaut, dass das Wasser vom Wasserwerk über das Rohrleitungssystem bis zum Kunden fließt. Dies wird durch technische Einrichtungen sichergestellt, die in den Regelwerken der Wasser-Fachverbände vorgegeben sind. Sollten an Kundenanlagen diese Regeln nicht eingehalten werden, kann es unter speziellen Bedingungen zum Eintrag von Reinigungsmitteln in das Trinkwassernetz kommen.

An diesen Stellen stehen die Trinkwasser-Wagen

Die Wasserwagen von Enercity und Technischem Hilfswerk versorgen die Anwohner deshalb weiter an sechs Standorten kostenlos mit frischem Trinkwasser:

• Walsroder Straße 186/Getränkemarkt-Parkplatz

186/Getränkemarkt-Parkplatz • Reuterdamm 10

• Virchowstraße/Ecke Reuterdamm

• Emil-von-Behring-Straße /Ecke Theodor-Heuss-Straße

/Ecke • Habereck 43 an der Wendeplatte

• Elsterweg/Ecke Im Gehäge 15

Hier gibt es Unterstützung

Die Stadt Langenhagen hat zum Thema auch eine Internetseite eingerichtet: Auf www.langenhagen.de/trinkwasser werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

Die Stadtverwaltung hat zudem unter Telefon (08 00) 7 30 70 00 ein Bürgertelefon geschaltet, das montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 8 bis 18 Uhr erreichbar ist. Dort nehmen Mitarbeiter auch die Adressen von Menschen auf, die körperlich nicht in der Lage sind, sich selbst Wasser abzuholen, und organisieren Hilfe. Die Trinkwasserlieferung erfolgt dann durch ehrenamtliche Mitarbeiter der Johanniter montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Da die Kapazitäten der Ehrenamtlichen jedoch begrenzt sind, ist diese Unterstützung ausschließlich mobilitätseingeschränkten Personen vorbehalten, denen Familie, Freunde oder Bekannte nicht beim Abholen helfen können.

Nach vorheriger Terminvereinbarung am „Duschtelefon“ unter (0173) 6734552 können betroffene Anwohner die Dusch- und Waschräume der Sporthalle des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße 21-23 nutzen. Täglich von 14 bis 15 Uhr ist die Duschmöglichkeit Personen in Quarantäne vorbehalten, danach und zwischendurch erfolgt eine Reinigung. Von 15.30 bis 21 Uhr können sich dann andere betroffene Anwohner waschen und duschen – zeitgleich bis zu zehn Personen aus einem Haushalt. Wer ohne Termin erscheint, wird vom Sicherheitsdienst vor Ort abgewiesen.

Von Frank Walter