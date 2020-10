Langenhagen

Die Verunreinigung des Trinkwassers in Teilen Langenhagens beschäftigt auch aktuell noch Tausende Anwohner in den Straßen rund um den Reuterdamm im Norden der Kernstadt.

Auch nachts spült Enercity die Leitungen

Der Wasserversorger Enercity hatte das Problem des schäumenden und nach Reinigungsmittel riechenden Wassers im Laufe des Mittwochs eingegrenzt und eine Ausbreitung in weitere Abschnitte des Versorgungsgebietes verhindert. Wegen der Fließrichtung Süden hätte sich die Verunreinigung sonst weiter in Richtung Stadtpark und darüber hinaus ausbreiten können. Zusätzlich spülten die Mitarbeiter der Nachtschicht das Wassernetz umfassend durch.

Zudem hat Enercity intensiv nach der Ursache geforscht. Erste Indizien zeigen, dass vermutlich ein Reinigungsprodukt die Schaumbildung verursacht hat. Dieses ist aus bislang ungeklärter Ursache von außen ins Wassernetz gelangt. Zur genauen Zusammensetzung des Stoffes gibt es bislang keine eindeutigen Erkenntnisse. Enercity rechnet frühestens für Donnerstagmittag mit ersten Laboranalysen. Diese gestalteten sich aufgrund der unklaren Substanz aufwendig, teilte ein Unternehmenssprecher mit.

5000 Liter fasst diese auf einem THW-Lastwagen verzurrte Wasserblase. Quelle: Pierre Graser/THW

Bis auf Weiteres gilt daher weiterhin die Aufforderung des Gesundheitsamtes der Region Hannover, das Wasser aus den Leitungen nicht zu trinken oder für Waschzwecke zu nutzen. Nur für die Toilettenspülung darf es verwendet werden.

THW unterstützt Enercity bei der Wasserversorgung

Für die Wasserversorgung der rund 2000 betroffenen Haushalte sorgt Enercity mit Wasserwagen. Die Behälter standen auch während der Nacht an vier Stellen bereit:

Virchowstraße 5d

Emil-von-Behring-Straße /Ecke Theodor-Heuss-Straße

/Ecke Habereck 43 an der Wendeplatte

Elsterweg/Ecke Im Gehäge 15

„Trinkwasser hinterm Lkw“ die Ausgabestelle an der Theodor-Heuss-Straße. Quelle: Frank Walter

Auf Anforderung unterstützt zudem seit Mittwochabend das Technische Hilfswerk Hannover/ Langenhagen die Enercity AG. Das THW betreibt mit sechs je 1000 Liter fassenden Wassertanks und einer Wasserblase mit 5000 Liter Fassungsvermögen zwei Wasserentnahmestellen für die betroffenen Bürger. Unterstützt werden die Einsatzkräfte des THW Hannover/ Langenhagen dabei von Spezialisten für die Trinkwasserversorgung des Ortsverbandes Wolfenbüttel.

Wasserwelt Langenhagen bleibt am Donnerstag geschlossen

Getroffen hat die Wasserverschmutzung auch das Langenhagener Schwimmbad: Die Wasserwelt musste am Mittwoch um 15 Uhr schließen und kann auch am Donnerstag, 29. Oktober, nicht öffnen. Wegen des Bund-Länder-Beschlusses vom Mittwochabend rechnet die Stadt Langenhagen zudem fest mit einer entsprechenden Anpassung der niedersächsischen Corona-Verordnung. In der Folge wird die Wasserwelt Langenhagen ab Montag, 2. November, bis Ende November geschlossen sein.

Von Frank Walter