Langenhagen

Mit einem Turnier soll die neue Bouleanlage am Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, in Betrieb genommen werden. Das Angebot richtet sich am Freitag, 16. Juli, von 16 bis 18 Uhr an Seniorinnen und Senioren, auch Anfänger sind willkommen. Kugeln können ausgeliehen werden.

Die Teilnehmer des kostenlosen Vergnügens erwarten im Nachgang kleine Preise. Zudem ist für Essen und Getränke gesorgt. Anmeldungen nimmt Anna-Marie Eichhorn unter Telefon (05 11) 12 26 17 13 entgegen.

Das Angebot gehört zum Projekt „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“. Es wird von den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen gefördert. Ziel ist es, einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise zu leisten.

Von Sven Warnecke