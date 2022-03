Langenhagen

„UPS Hub“ – so heißt das neue Sortier- und Verteilzentrum des Paket- und Logistikdienstes UPS in Langenhagen. 160 Millionen Euro hat der Ausbau der Niederlassung am Rehkamp gekostet. Es sei eine der größten Einzelinvestitionen des Unternehmens außerhalb von Amerika, hieß es bei Eröffnung des Neubaus am Donnerstag.

Da nun die erste Bauphase der Erweiterung nach zwei Jahren abgeschlossen ist, präsentierte das Unternehmen die automatisierten Sortieranlagen in der neu gebauten Halle. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) bekamen die derzeit 12.000 Quadratmeter große Betriebsfläche neben weiteren Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Presse gezeigt.

Wirtschaftsminister: „Zuverlässige Logistiknetzwerke unerlässlich“

„Zuverlässige Logistiknetzwerke wie das von UPS sind unerlässlich dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert“, betonte Althusmann. Dabei gehe es nicht nur darum, Onlinebestellungen zuzustellen, sondern vielmehr um die Lieferung von Impfstoffen und anderen wichtigen Pharmazeutika, von zeitkritischen Ersatzteilen für Maschinen und auch von Waren für den stationären Einzelhandel.

NP-Video: So sieht es im Sortierzentrum aus

„Spätestens mit der jüngsten Krisenlage in Europa ist uns allen klar geworden, wie bedeutsam bewegliche Logistik ist“, sagte Heuer. Das zeige sich aktuell bei den Hilfslieferungen für die Menschen in der Ukraine. „Wir unterstützen die Vereinten Nationen und internationalen Hilfsorganisationen, um mit dem Transport von Hilfsgütern an den Grenzen der Ukraine zu helfen“, sagte Reinhold Beutel, Europäischer Vizepräsident Netzwerk bei UPS.

173.000 Pakete werden pro Tag im UPS Hub in Langenhagen sortiert. Ende 2023 sollen es doppelt so viele sein. Quelle: Sophie Peschke

14.000 Pakete pro Stunde werden im Sortier- und Verteilzentrum von UPS aktuell stündlich sortiert. Pro Tag sind es demnach 173.000 Pakete. Doch damit noch nicht genug: In einer zweiten Bauphase wird die gerade erst entstandene Halle um eine zweite erweitert. „Wenn die Erweiterung abgeschlossen ist, werden beide Hallen eine Fläche von 24.000 Quadratmetern umfassen. Das ist dann so groß wie drei Fußballfelder“, so Beutel.

Wirtschaftsminister: „Langenhagen ist logistischer Leuchtturm“

Langenhagen als Drehkreuz eigne sich wegen der Nähe zum Flughafen und der direkten Autobahnanbindung. „Niedersachsen ist das logistische Herz Europas“, sagte Wirtschaftsminister Althusmann, „und Langenhagen ist durch die Ansiedlung von UPS ein logistischer Leuchtturm in Deutschland.“ Der UPS Hub sei eine Erfolgsgeschichte für die Stadt.

Das betonte auch Heuer: „Auch dank der Gewerbesteuer, die UPS zahlt, geht es der Stadt Langenhagen wirtschaftlich sehr gut.“ Zudem schätze er das soziale Engagement des Konzerns. „UPS setzt sich auf lokaler Ebene ein, Langenhagen profitiert sehr davon.“

Kleidete sich im UPS-Stil: Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer trug ein UPS-T-Shirt und zeigte sich in seiner Rede von der Kleidung der Paketlieferanten und -lieferantinnen begeistert: „Als ich in der Verwaltung nachgefragt habe, was meinen Mitarbeitenden als Erstes in den Sinn kommt, wenn sie UPS hören, fielen den meisten zuerst die kurzen Hosen ein.“ Quelle: Sophie Peschke

Mitarbeiter Komla Atisu (53) ist bereits seit 21 Jahren für UPS tätig ist. Neben der Arbeitssicherheit ist der vor 25 Jahren aus Togo migrierte Langenhagener für das sogenannte „Community Involvement“, also das gesellschaftliche Engagement, zuständig. „Es ist wichtig, dass sich ein so großes Unternehmen wie UPS einbringt“, sagte er. Das soziale Engagement in Langenhagen werde er in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister weiter vorantreiben.

Mehr Kapazitäten für Paketversand

Und so verläuft der Weg eines Paketes: Grundsätzlich schafft UPS in der neuen Halle nun deutlich höhere Kapazitäten für den nationalen und internationalen Paketversand auf drei Ebenen. Sortiert werden die Pakete im Erdgeschoss. Dann schießen die Kartons auf Paketbändern in die nächste Ebene in fünf Metern Höhe, wo sie gesammelt werden. Die Sortierbandlänge beträgt insgesamt 4,9 Kilometer.

Mitarbeitende kontrollieren automatisierte Systeme

Auf zehn Metern Höhe werden die Pakete mittels sieben Kameratunneln voll automatisiert sortiert, indem die Barcodes auf den Paketen abgescannt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren den Prozess und nehmen beispielsweise Pakete vom Band, die während des Transports aufgegangen sind.

Und auch für sehr schwere Pakete gibt es Hilfe. In einem der braunen UPS-Paketwagen hebt ein Mitarbeiter ein großes Paket mit einem Vakuumlifter an. „Das ist ein echtes Pilotprojekt in Langenhagen, dass wir insgesamt 26 Vakuumlifter einsetzen“, erklärte Arnold Gauda, Wirtschaftsingenieur bei UPS. Die Vakuumlifter sorgen mittels Unterdruck dafür, dass Mitarbeitende schwere Pakete problemlos heben können.

Aktuell sind 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei UPS in Langenhagen beschäftigt. Mit dem Bau der zweiten Halle sollen 500 weitere Menschen angestellt werden.

Von Sophie Peschke