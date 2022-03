Langenhagen

Am Donnerstag, 3. März, kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Osttor an der Erich-Ollenhauer-Straße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 78-jähriger Langenhagener fuhr mit seinem VW Golf in eine Parklücke. Dabei beschleunigte er und stieß mit dem Vorderteil des Autos gegen einen Werbebanner sowie einen Kleiderständer.

Als die Beamten vor Ort ankamen, nahmen sie Alkoholgeruch war. Ein Alcotest ergab schließlich einen Wert von 2,21 Promille. Der 78-Jährige musste daraufhin noch eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde sichergestellt. Nach Polizeiangaben entstand ein geringer Sachschaden.

Von Cecelia Spohn