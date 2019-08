Langenhagen

Zum 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges gibt es am Sonntag, 1. September, um 9.30 Uhr eine kleine Gedenkveranstaltung an der Stele im Innenhof des Langenhagener Rathauses, Marktplatz 1. Im Gedenken an die vielen Millionen getöteter und ermordeter Menschen legen die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Jagau und der stellvertretende Bürgermeister Willi Minne einen Kranz nieder.

Blasorchester sorgt für den musikalischen Rahmen

Eine kleine Abordnung des Langenhagener Blasorchesters wird den musikalischen Rahmen bilden, teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Alle Einwohner Langenhagens sind eingeladen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen.

„Der Beschuss der Danziger Westerplatte, einer langgestreckten Halbinsel an der Ostseeküste, durch ein deutsches Kriegsschiff am 1. September 1939 gilt als Beginn des Zweiten Weltkrieges“, heißt es von der Rathaussprecherin weiter. Deshalb würden an diesem Datum vielerorts Menschen inne hallen, um gemeinsam der Opfer der Kriegsjahre zwischen 1939 bis 1945 zu gedenken. „In dieser Zeit kamen europaweit etwa 46 Millionen Menschen ums Leben – knapp 28 Millionen Zivilisten sowie 18 Millionen Soldaten.“

Stadt ist noch heute von den Bombenangriffen gezeichnet

Die damalige Landgemeinde Langenhagen hatte in diesem Zeitraum ebenfalls viele Tote zu verzeichnen. Mehr als 400 Soldaten in Uniform sind gefallen, mehr als 100 Menschen wurden vermisst und 65 Zivilopfer kamen unter anderem im Zuge der mehr als 200 Fliegerangriffe bei Bombardierungen um, listet Stahl ferner auf. Und sie erinnert auch daran, dass über Langenhagen verhältnismäßig viele Bomben abgeworfen worden sind. Dabei habe es sich größtenteils um Sprengsätze gehandelt, die die Piloten über ihrem eigentlichen Zielgebiet Hannover nicht haben abwerfen können. Um das Flugzeug vor dem Rückflug zu erleichtern, wurden solche „überflüssigen“ Sprengkörper dann häufig über Langenhagen ausgeklinkt. Mit der Folge, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges mehr als zwei Drittel Langenhagens zerstört waren – und die heutige Stadt immer noch immense Bemühungen investieren muss, mögliche im Erdreich verschwundene Blindgänger zu sondieren und anschließend unschädlich zu machen.

Von Sven Warnecke