Langenhagen

Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges gibt es derzeit viele Hilfsaktionen, aber auch Gedenken und Gebete für die Opfer und die aus ihrer Heimat flüchtenden Menschen. Am Sonnabend hatten nun die evangelischen und die katholischen Kirchengemeinden in Langenhagen zu einem ökumenischen Friedensgebet eingeladen.

Insgesamt vier Pastoren gestalteten die halbstündige Andacht: Ulrike Thiele, Pastorin der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde, Michael Habel, Gemeindereferent der katholischen Liebfrauen-Gemeinde Langenhagen mit Zwölf Apostel, sowie Frank Foerster als Pastor der Kirchengemeinde St. Paulus und Bettina Praßler-Kröncke – die als Pastorin der Elisabethkirchengemeinde gewissermaßen die Gastgeberin war. Zwischen den Gebeten und Ansprachen erklang der John-Lennon-Friedenssong „Imagine“ von der Orgel der Kirche.

Seelsorger sind nun häufiger im Einsatz

„Wir schauen auf das, was uns sorgt“, sagte Ulrike Thiele und legte eine rund 30-sekündige Pause ein. Das wiederholte sie bei ihren Sätzen „Wir schauen auf unsere Angst“, „Wir schauen auf das, was uns trägt“ und „Wir schauen auf Gott“. Es wirkte jeweils wie eine Schweigeminute, in der alle der rund 40 Besucher innehalten und sich Gedanken machen konnten – um die Ukraine und das humanitäre Leid der Zivilbevölkerung nach dem Einmarsch der russischen Armee. Dass der Krieg in den Köpfen der Menschen längst auch in Langenhagen angekommen ist, zeigt die aktuelle Erfahrung aus dem Kirchenkreis: Immer mehr Seelsorger seien gefragt, um mit Menschen zu sprechen, die ihre Ängste äußern und sich vor noch mehr Gewalt fürchten. Dies berichtete Andrea Hesse, Sprecherin des Kirchenkreises.

Kerzen beleuchten die Elisabethkirche beim ökumenischen Friedensgebet. Quelle: Stephan Hartung

Noch direkter sind die Auswirkungen in der nahen Umgebung zu spüren. Gemeindereferent Michael Habel berichtet von Ivan Mykhailiuk, dem Pastor der katholischen St.-Paulus-Gemeinde in Burgwedel. Dieser hat seine Familie aus der Ukraine geholt, sodass aktuell 17 Personen im Pfarrhaus leben. „Nach und nach werden die Menschen verteilt und in anderen Familien untergebracht. Aktuell sind es aber noch 13 Personen“, sagt Habel, der zudem seinen Wunsch äußerte, „dass es einen Weg aus der Eskalation gibt – dafür beten wir“.

Geldspenden nach Friedensgebet kommen Lwiw zugute

Nach dem Gottesdienst konnten die Besucher, die teilweise auch die Pastoren direkt ansprachen und äußerten, dass ihnen das Friedensgebet gut getan habe, bei einer Kollekte am Ausgang spenden. Das Geld soll von Mykhailiuk verteilt werden und dem Kirchenkreis in Lwiw (Lemberg) und damit Menschen zugutekommen, die eine solche Unterstützung derzeit dringend brauchen. Mykhailiuk hat Kontakt in die westukrainische Stadt und den dortigen Pastoralbereich. Von dort stammen auch seine Angehörigen.

Benötigt werden auch weiterhin Geld- und Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Die Informationen zum Spendenkonto für den Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen sind auf der Homepage www.st-paulus-burgwedel.de zu finden.

Von Stephan Hartung