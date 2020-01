Langenhagen

Ulla Meinecke gilt als die Grand Dame der poetischen deutschen Popmusik. Seit mehr als 30 Jahren ist die Wahlberlinerin aus Usingen im Taunus eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturlandschaft. Ihre Songs gelten als zeitlos. Denn die Musikerin neigt textlich nicht zu Schnellschüssen. Auch mag sie keine Kompromisse oder modische Gags. In Langenhagen gastiert sie am Sonnabend, 1. Februar, um 20 Uhr mit ihrem aktuellen Projekt mit den Multi-Instrumentalisten Ingo York und Reinmar Henschke bei der Mimuse im Theatersaal.

Meineckes Programm heißt „Und danke für den Fisch“. Es vereint Klassiker wie „Feuer unterm Eis“, „Die Tänzerin“ und „50 Tips ihn zu verlassen“ mit neuen, noch nicht veröffentlichten Liedern. Ihre samtige Stimme, ihre poetische Sprache, nicht zuletzt ihre nachdenklich-ironische Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin. Leidenschaftlich, charmant, schlagfertig, immer hautnah am Publikum – so heißt es in der Ankündigung.

Ulla Meinecke hat die „Zauberformel“ für ihr Programm gefunden: eine Melange aus absurder Komik, anrührender Poesie und abgründiger Liebeslyrik. Die 66-Jährige singt von Wünschen und Sehnsüchten, die jeder kennt, und oftmals findet auch die Liebe ihren Platz in ihren Liedern.

Neue Songs werden ebenso zu hören sein wie ihre alten Hits – neu arrangiert. Die beiden Instrumentalisten York und Henschke haben gemeinsam mit Meinecke einen ureigenen Sound entwickelt, der – so heißt es von den Kritikern – überraschend opulent und dabei so durchsichtig ist, dass die Songs in ihrer schönsten Form zu hören sind.

Karten kosten zwischen 20 und 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Tickets gibt es im Vorverkauf unter Telefon (0511) 1212333 oder unter haz.de/tickets und neuepresse.de/tickets im Internet sowie bei zahlreichen Verkaufsstellen, auch in der Geschäftsstelle von HAZ und NP im City Center Langenhagen, Marktplatz 5.

Von Sven Warnecke