Langenhagen

Dass nach mehr als 40 Jahren Schuldienst ein wenig Wehmut dabei ist, versteht sich von selbst. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Ulrike Bodenstein-Dresler. Seit November 1979 war sie Lehrerin an der IGS Langenhagen, da fiel der Abschied und der Eintritt in den Ruhestand natürlich schwer. „Aber ich gehe eineinhalb Jahre früher in Pension, habe mich dazu selbst entschieden und freue mich nun auf mehr Freizeit, beispielsweise für mein Hobby Garten.“

Bodenstein-Dresler unterrichtete in den Fächern Musik, Mathematik und Englisch. 14 Jahre lang, und damit rund ein Drittel ihrer Dienstzeit an der IGS, war sie zudem als didaktische Leiterin tätig. In dieser Funktion kümmerte sie sich darum, wie Unterricht gestaltet werden muss. Absprachen und Konferenzen mit dem Kollegium gehörten zu ihrem Alltag.

Über Netzwerk Kontakt mit anderen Schulen

Inhaltlich ging es um die Koordination, dass Themen fächerübergreifend unterrichtet werden. Beispiel: Naturwissenschaften und Sport. „Wie der Bewegungsablauf von Arm oder Bein physikalisch funktioniert, lässt sich natürlich auch im Sportunterricht erörtern“, sagt Bodenstein-Dresler und betont, dass sie bei Besprechungen mit Kollegen zwar den Hut aufgehabt und Konzepte geschrieben habe, ihre Kompetenz aber kein Solotanz gewesen sei. „Das stimmen wir immer zusammen ab.“ Zudem war Bodenstein-Dresler auch als Vertreterin der IGS in einem Qualitätsnetzwerk vertreten, der 32 Gesamtschulen aus der Region Hannover angehören. „Dort gab es mit den didaktischen Leitern dieser Schulen ebenfalls einen ständigen Austausch, um Erfahrungswerte der Kollegen für die eigene Schule nutzen zu können.“

Unterricht hat sich verändert

Der hohe Anspruch an die Unterrichtsgestaltung hat sich also nicht verändert. „Wie immer handelt man im Sinne der Schüler. Verändert hat sich aber die Gesellschaft und damit auch der Unterricht“, sagt die Langenhagenerin. Als Beispiel einer eklatanten Veränderung allein innerhalb des vergangenen Jahrzehnts nennt sie die sozialen Medien. „Dadurch, dass diese in die Schule gebracht werden, hat das Thema Medienerziehung einen großen Bestandteil in unserem Unterricht.“ Ebenfalls wichtig sei der Umgang miteinander. Früher sprach man davon, dass ein Schüler auf dem Schulhof gehänselt wird. Heute steht in solchen Fällen der Begriff Mobbing über allem. „Die Gesellschaft ist vielfältig. Daher nimmt im Unterricht ein großer Teil der Punkt ein, wie man miteinander umgeht und sich mit Respekt begegnet.“

Bodenstein-Dresler : „Die Eltern gehören dazu“

Zur Schule gehören außer Lehrern und Schüler auch die Eltern. Oft wird der Umgang mit ihnen als immer schwerer bezeichnet. Also auch eine Veränderung innerhalb von vier Jahrzehnten? Das sieht Bodenstein-Dresler ganz anders. „Ich habe in der Elternarbeit positive Erfahrungen gemacht und den Austausch mit ihnen immer gern gehabt. Die Eltern gehören dazu.“

Erinnerung an Konzerte

Umgang mit Schülern oder Eltern – all dies ist für sie nun vorbei. Daher muss die Frage kommen: Gibt es nicht doch etwas, was sie vermisst? Natürlich zahlreiche Lehrkräfte aus dem Kollegium, viele von ihnen bereiteten ihr bei der Abschiedsfeier in der Aula des Schulzentrums mit Anwesenheit oder gar kleinen Aufführungen und Geschenken eine Freude. Vor allem erinnert sie sich aber auch gern an die Arbeit mit den Orchesterklassen. „Das waren für mich Highlights. Daran denke ich mit einem angenehmen Gefühl zurück. Wir hatten tolle Konzerte und Auftritte außerhalb der Schule.“

Das ist Ulrike Bodenstein-Dresler Ulrike Bodenstein-Dresler stammt aus Holzminden. Sie studierte in Braunschweig Lehramt für Grund- und Hauptschule. In Polle an der Weser, nicht weit von ihrer Heimat sowie der Grenze Nordrhein-Westfalens entfernt, begann ihre dienstliche Schullaufbahn mit dem Referendariat. Am 1. November 1979 trat Bodenstein-Dresler ihren Dienst an der IGS Langenhagen an. Der Schule blieb sie bis jetzt zum Eintritt in den leicht vorgezogenen Ruhestand mehr als 40 Jahre lang treu. Sie lebt in Langenhagen, ist 64 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Mitglied des Kirchenvorstands der Elisabethgemeinde.

