Langenhagen

Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist in Langenhagen ungebrochen. Auch private Initiativen sammeln Hilfsgüter und transportieren sie ins Krisengebiet. So wurde am Montagnachmittag ein Lkw beim Umweltdruckhaus in der Klusriede beladen. „Wir sind auf einmal zum Hilfsgüterumschlagplatz geworden“, sagte Geschäftsführer Thomas Rätzke über die Spendenfreudigkeit der Langenhagener.

Er und seine Frau hätten sich vergangene Woche spontan entschlossen, etwas auf die Beine zu stellen. Schnell wurden Partner gefunden, insbesondere über das Businessnetzwerk Hannover (BNI), einem Zusammenschluss etlicher Unternehmer aus der Region. Dort ist auch Christian Reichel aktiv, Chef der Werbefirma Sellios aus Sarstedt. Und der hatte sich schon im Vorfeld für Ukraine-Hilfe engagiert.

Ursprünglich Bekleidung für Waisenkinder gesammelt

„Wir hatten Hilfsgüter für vier Waisenhäuser gesammelt“, erzählt er. Auch dafür war vor allem über das Netzwerk und im Internet geworben worden. Ende Januar sei alles bis auf die Zollabfertigung soweit fertig gewesen. Doch bevor es wirklich losgehen konnte, kam der Krieg. „Wir haben dann zu dritt einen Krisenstab gebildet. Und die für die Waisenkinder bestimmten Kleider erstmal beiseite geschoben.“ Gesammelt worden seien nun Medikamente und medizinisches Equipment – und sogar Feuerwehrbedarf wie etwa Helme.

Netzwerker und Werbeprofi Christian Reichel (links) hilft bei der Beladung des 40-Tonners. Thomas Rätzke vom Umweltdruckhaus lädt ein paar gespendete Gehhilfen auf den Lkw. Quelle: privat

Über das Ukrainische Forum in Berlin wurden Kontakte in die Krisenregion geknüpft – und auch zu Horst Hinrichs, Inhaber eines Kartoffelvertriebs in Suhlendorf bei Uelzen. Der setzte sich ans Steuer seines 40-Tonnen-Lkws, kam nach Hannover und Langenhagen, um hier die Hilfsgüter aufzunehmen, und startete noch am Montagnachmittag in Richtung Osten.

Werbung über Facebook

Geworben wurde für die Aktion über Facebook – mit großer Resonanz. Allein in Langenhagen waren bis Montag etwa zwei Tonnen Hilfsgüter gesammelt worden, die sich auf zehn Paletten stapelten. „Ursprünglich hatten wir das selbst mit unserem Lieferwagen transportieren wollen“, berichtet Rätzke. Immerhin auch ein Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen vorhanden, doch offenbar zu klein. „Der Wagen war bis unters Dach voll, wir hätten nicht alles mitgekriegt.“

Da passte es gut, dass das BNI den 40-Tonner organisieren konnte. „Bei uns wurden Decken, Nahrung, Hygieneartikel, Winterbekleidung und auch Babywindeln abgegeben“, so Rätzke. „Neue und auch wertvolle Sachen. Wir haben sogar Rettungsdecken und Feldbetten erhalten.“ Auch einige Gehhilfen wurden gespendet. Und der Strom an Spenden endete auch nicht, als der Lkw schon abgefahren war. „Das hat uns alle total überrascht.“

Weitere Fahrten nicht ausgeschlossen

Weitere Transportfahrten sind also denkbar. Je nach der Menge, die noch zusammenkommt, schließt Rätzke auch nicht aus, doch noch auf den eigenen Wagen zurückzugreifen. Aber auch Reichel geht eigentlich von weiteren Fahrten aus. „Wir haben sehr viele Spendengelder gesammelt, um davon Medikamente zu kaufen“, sagt er. Und die müssen schließlich ebenfalls in die Ukraine gebracht werden.

Die Lieferung wird von den Helfern aber nicht direkt dorthin transportiert. Sie wird in Polen, kurz hinter Krakau, in Grenznähe zur Ukraine, umgeladen und von einer polnischen Spedition übernommen. Reichel koordiniert das alles in enger Abstimmung mit den Menschen vor Ort. „Wir stehen im regen Austausch mit dem Ukrainischen Forum Berlin“, betont er.

Transporte des Rodizio Baumhauses sind angekommen

Mittlerweile in der Ukraine angekommen sind die Sachspenden, die Frederick Schäfer und sein Team vom Restaurant Rodizio aus Langenhagen-Engelbostel Ende Februar gesammelt hatten. Die Transporter mit warmer Männerbekleidung, Schlafsäcken und Medikamenten erreichten bereits am 28. Februar um 3 und 23 Uhr die Übergabestelle in Krakau. Dort wurden sie von der Pfadfinderorganisation Riwne entgegengenommen.

Die im Langenhagener Rodizio-Baumhaus gesammelten Hilfsgüter sind in der Ukraine angekommen. Quelle: privat

Eine Station in Breslau konnte ebenfalls beliefert werden. Die Spenden für Frauen und Kinder gehen mit humanitären Transporten nach Kiew und Charkiw und sind für die Menschen, die dort in den Bunkern ausharren, gedacht. Aus Breslau ging am 1. März außerdem ein zusätzlicher Transport nach Kovel in die Westukraine. Dank des enormen Spendenumfangs konnte zudem die Caritas in Radom am 1. März um 6 Uhr morgens beliefert werden.

Von Andreas Krasselt und Patricia Chadde