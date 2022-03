Langenhagen

In der Nacht zu Donnerstag, 3. März, zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr, haben unbekannte Täter an der Ecke Gaußstraße/Am Pferdemarkt einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger mit Auffuhrrampe entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat unter Telefon 0511/1094217 zu melden.

Von Cecelia Spohn