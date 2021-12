Langenhagen

Unbekannte haben am Freitag, 10. Dezember, zwischen 14 und 19 Uhr die Zugangstür zu einer Arztpraxis an der Konrad-Adenauer-Straße aufgehebelt. Zuvor waren sie auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus, in dem sich die Praxis befindet, eingedrungen. Nach Angaben der Langenhagener Polizei ist bislang noch unklar, was aus den Räumen gestohlen wurde. Zeugen können sich im Kommissariat unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 melden.

Von Sebastian Stein