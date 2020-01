Langenhagen

Die Polizei ermittelt, nachdem gleich zweimal Kennzeichen von Autos gestohlen wurden. Auffällig dabei: Die Täter haben jeweils beide Nummernschilder entwendet, vorne und hinten. Zunächst stahlen Diebe am Freitag zwischen 9 und 17.30 Uhr die Kennzeichen eines an der Straße Schünbusch in Godshorn abgestellten roten Audi A4.

Auch von einem VW Touran montierten Unbekannte beide Nummernschilder zwischen Sonnabend, 21 Uhr, und Sonntag, 3.40 Uhr, ab. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist nach Auskunft eines Polizeisprechers unklar. Die Täter nutzten Kennzeichen-Paare oftmals für weitere Straftaten.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Vorfällen. Hinweise nimmt das Kommissariat derzeit unter Telefon (0511) 1094015 oder direkt der Wache an der Ostpassage entgegen.

Von Julia Gödde-Polley