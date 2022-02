Langenhagen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 22. Februar, auf Mittwoch, 23. Februar, zwischen 17.30 Uhr und 8 Uhr versucht, sich Zugang zu einem Bestattungsinstitut an der Niedersachsenstraße Ecke Walsroder Straße zu verschaffen. Nach Angaben der Polizei nutzten die Täter dafür ein Hebelwerkzeug, konnten aber schlussendlich nicht eindringen. Der entstandene Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Ebenfalls unbekannte Täter versuchten zwischen Sonnabend, 18. Februar, etwa 0 Uhr und Mittwoch, 24. Februar, 17 Uhr, durch ein Küchenfenster in ein Wohnhaus am Röttgenweg einzudringen. In diesem Fall nutzen die Täter nach Angaben der Polizei einen Schraubendreher. Da in den Abendstunden die Rollläden heruntergelassen sind und diese nicht beschädigt waren, gehen die Beamten von einem Einbruchversuch am Tage aus. Der Schaden am Fenster liegt bei rund 500 Euro.

Zeugen beider Taten werden gebeten, sich bei der Polizei Langenhagen unter (0511) 1094217 zu melden.

Von Cecelia Spohn