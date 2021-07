Wiesenau

Zwei Männer haben am Sonnabend, 3. Juli, um 1.40 Uhr versucht, Teile eines Autos in Wiesenau An der Autobahn 13 zu stehlen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Unbekannten an dem grauen Toyota Prius zu Gange waren. Nachdem sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Das Auto war nach Angaben der Langenhagener Polizei bereits mit einem Wagenheber seitlich aufgebockt und die Unterbodenverkleidung im Bereich des Katalysators gelöst. Am Tatort fanden die Beamten auch einen Rucksack mit diversem Werkzeug, darunter ein Rohrschneider.

Polizei muss Tatverdächtige wieder laufen lassen

Die Polizei stoppte im Anschluss in unmittelbarer Nähe einen Mercedes mit französischem Kennzeichen, besetzt mit drei Männern zwischen 40 und 49 Jahren. Weil die Polizei im Auto ebenfalls entsprechendes Werkzeug gefunden hatte, nahmen die Beamten die Männer vorläufig fest und brachten sie aufs Kommissariat. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Personen allerdings wieder entlassen, da nach Angaben der Polizei eine direkte Tatbeteiligung nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte.

Von Sebastian Stein