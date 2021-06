Langenhagen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 27. Juni, 22.15 Uhr und Montag, 28. Juni, 20.15 Uhr gleich drei Autos in Langenhagen zerkratzt. Dabei handelt es sich um einen Opel Vectra, einen Skoda Rapid und einen Mercedes C180, die alle an der Karl-Kellner-Straße 75-78 geparkt waren. Die Täter benutzten einen spitzen Gegenstand – der Schaden an den Autos beläuft sich nach einer Schätzung der Polizei auf etwa 3000 Euro. Das Langenhagener Kommissariat bittet um hilfreiche Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sebastian Stein