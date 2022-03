Kaltenweide

Spaziergänger haben am Sonnabendvormittag bei der Polizei ausgelaufenes Öl am Herrendamm in Kananohe gemeldet. Die Ermittler alarmierten daraufhin um 10.23 Uhr die Ortsfeuerwehr Kaltenweide, die mit zwei Fahrzeugen ausrückte. Ein Unbekannter hatte am Anfang des Kananoher Forsts Hydrauliköl verloren. Die neun Einsatzkräfte unter der Leitung von Ortsbrandmeister Uwe Glaser trugen das kontaminierte Erdreich ab und bestreuten den Bereich mit Bindemittel.