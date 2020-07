Langenhagen

Wer kann Hinweise liefern zur Aufklärung einer Unfallflucht am Sonnabend an der Uhlandstraße in Wiesenau? Laut Polizei hat ein Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten schwarzen Škoda Fabia beim Vorbeifahren zerkratzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12 und 18.30 Uhr. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander