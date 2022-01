Langenhagen

Unfall an der Zapfsäule: Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Walsroder Straße ist dabei am Montagnachmittag ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Wie Polizeisprecherin Ina Spellerberg mitteilte, setzte ein 50 Jahre alter Fahrer aus Isernhagen seinen BMW X5 gegen 14.25 Uhr just in dem Augenblick rückwärts an die Tanksäule, als eine 48-jährige Langenhagenerin gerade von hinten mit ihrem VW Golf an dieselbe Zapfsäule fuhr.

Anhaltspunkte dafür, dass einer von beiden sein „Recht“, als erster zu tanken, durchsetzen wollte, hat die Polizei nicht. Allerdings, so die Sprecherin auf Nachfrage, gelte beim Rückwärtsfahren eine besondere Vorsichtspflicht.

Von Frank Walter