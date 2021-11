Kaltenweide

Nach einem Unfall ist die Feuerwehr Kaltenweide am Dienstag um 7.20 Uhr auf die Weiherfeldallee, der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190, zum Einmündungsbereich der Autobahn 352 gerufen worden. Nach Auskunft der Polizei wurden bei dem Zusammenstoß zweier Autos zwei Menschen leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Erst am vergangenen Donnerstag war dort bei einem Unfall ein 17 Jahre junger Motorradfahrer verletzt worden.

Ein 54 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte auf die Autobahn in Richtung Dortmund abbiegen. Dabei habe er nach Angaben einer Sprecherin des Kommissariats Langenhagen den VW Passat eines entgegenkommenden 25 Jahre alten Fahrers übersehen. Es kam zu einer Karambolage. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Die zur technischen Hilfeleistung gerufenen sechs Feuerwehrleute klemmten unter Leitung von Ralf Dankenbring die Batterien ab, räumten Trümmerteile von der Fahrbahn und streuten die Ölspur mit Bindemittel ab, teilte Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky mit. Für die Dauer des Einsatzes musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. „Es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.“

Von Sven Warnecke