Schulenburg

Bei einem Unfall auf der Hannoverschen Straße in Höhe der Auffahrt zur A 352 in Fahrtrichtung Dortmund ist am Mittwoch gegen 17 Uhr hoher Sachschaden entstanden. Drei Autos wurden erheblich demoliert, nach Auskunft der Polizei wurde aber kein Insasse verletzt.

Wie Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze berichtet, wollte ein 44 Jahre alter Autofahrer mit seinem Renault Kangoo auf die A 352 abbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 70-jährigen VW-Caravelle-Fahrers übersehen. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde durch umherfliegende Trümmerteile auch der BMW X3 eines 58 Jahre alten Mannes beschädigt. Sowohl der Renault als auch der VW mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens stand am Donnerstag noch nicht fest. Die Polizei geht aber von einem fünfstelligen Euro-Bereich aus.

Von Sven Warnecke