Krähenwinkel

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat am Sonnabend, 10. Juli, die Polizei Langenhagen beschäftigt. Zunächst hatte sich der Beifahrer des Verursachers als Fahrer ausgegeben.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei kam es auf der Friedensallee in Krähenwinkel gegen 17.45 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei hatte ein 20 Jahre alter Autofahrer mit einem Führerschein auf Probe einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen übersehen. Bei der Karambolage verletzte sich der 33 Jahre alte Fahrer leicht an der Hand. Beide Autos wurden stark demoliert und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Bei der Unfallaufnahme gab sich zunächst ein 45 Jahre alter Mann aus Langenhagen als Fahrer aus. Allerdings hätten die Polizisten vor Ort einen Hinweis erhalten, dass der Jüngere am Steuer des Autos gesessen hab, berichtet der Kommissariatssprecher. Der Schwindel flog rasch auf, denn bei einer neuerlichen Befragung räumte der Ältere dann sofort ein, nur auf dem Beifahrersitz gesessen zu haben. Gegen den 20-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von Sven Warnecke