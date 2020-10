Langenhagen

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist bei einem Unfall am Montag gegen 11.45 Uhr verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah beim Abbiegen auf das Tankstellengelände an der Ecke Walsroder Straße/Reuterdamm den jungen Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem Fahrradweg unterwegs war. Beim Zusammenstoß erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Eine Rettungswagen-Besatzung brachten ihn zum Röntgen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Von Frank Walter