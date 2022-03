Langenhagen

Eine 13 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Langenhagen leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah ein 32-Jähriger Langenhagener, unterwegs in seinem BMW, gegen 16.10 Uhr beim Überholen eines wartenden Transporters an der Ecke Kurt-Schumacher-Allee/Elbeweg das kreuzende Mädchen.

Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte auf einen Grünstreifen und verletzte sich leicht im Gesicht. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Die Eltern des Mädchens kamen zum Unfallort, der Sachschaden liegt bei etwa 1200 Euro.

Von Frank Walter