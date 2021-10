Am Dienstagmorgen hat es in Langenhagen einen Unfall mit einem Streifenwagen gegeben. Dabei rammte der Polizist das Fahrzeug eines 86-Jährigen. Der Rentner erlitt Verletzungen.

An dem Unfall in Langenhagen war auch ein Streifenwagen beteiligt. Quelle: Martin Dziadek via www.imago-images.de (Symbolbild)