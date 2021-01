Langenhagen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat an der Walsroder Straße in Langenhagen ein geparktes Auto touchiert und ist dann geflüchtet. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Sonnabend, 15.40 Uhr. Der schwarze VW Passat Variant, dessen Frontschürze an der linken Seite beschädigt wurde, stand vor einem Haus an der Walsroder Straße/Ecke Angerstraße. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Zeugen sollten sich an das Kommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 1094215, wenden.

Von Frank Walter