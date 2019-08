Ein Nagetier hat offenbar einen Brand in einem Flughafengebäude ausgelöst. Nach einem Kurzschluss rückte die Feuerwehr Langenhagen aus, um ein durchgeschmortes Kabel zu löschen. Dabei entdeckten die Helfer die Überreste einer Ratte – sie hatte vermutlich an der Stromleitung geknabbert und so einen Kurzschluss ausgelöst.