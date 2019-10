Langenhagen

Der Kiepenkasper kommt am Mittwoch, 20. November, nach Langenhagen. Dabei macht er Station in der Stadtbibliothek an der Konrad-Adenauer-Straße 6. Im Gepäck hat Puppenspieler Uwe Spielmann zwei Stücke für Kinder ab fünf Jahren.

Uwe Spielmann spielt ein Kasperstück ums Anderssein

Zum einen spielt er „Du bist ja gar kein Ungeheuer“. Ein Kasperstück ums Anderssein, bei dem alles anders kommt, als man denkt. Denn der Burgwächter sagt zunächst die Puppentheatervorstellung ab – wegen eines Ungeheuers. Kasper und sein Publikum wollen aber nicht auf das Theaterspiel verzichten, sie begeben sich auf die Suche nach dem Monster.

Pirat klaut dem Kasper den goldenen Theatergong

Das andere Stück heißt „Die Reise zur Pirateninsel“. Darin klaut ein schrecklicher, vor allem dummer Pirat dem Kasper den goldenen Theatergong. Mithilfe des Publikums und eines schnell gezimmerten Schiffes gelangt der Kasper zur Seeräuberinsel. Mit einer klugen List gelingt es ihm, den Piraten auszutricksen. Und das geschieht mit allen Seeräuberklischees und lebendigen Gespenstern, verspricht Bibliotheksleiterin Sabine Kerber.

Die Vorführungen beginnen für Gruppen um 10.30 Uhr sowie eine zweite um 15.30 Uhr. Die zwei Stücke dauern zusammen jeweils etwa 45 Minuten. Der Eintritt ist kostenlos. Die Leiterin der Bücherei bittet darum, Gruppen unter Telefon (0511) 73079770 anzumelden.

Von Sven Warnecke