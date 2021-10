Langenhagen

Das Smartphone scheint allgegenwärtig und unverzichtbar geworden zu sein. Für viele Menschen bildet es das Hauptinstrument ihrer Kommunikation und Freizeitgestaltung. Wie das Smartphone den Menschen formt, möchte die Volkshochschule Langenhagen (VHS) gemeinsam mit der Akademie für west-östlichen Dialog der Kulturen bei einer Diskussionsveranstaltung samt Vernissage ausloten.

Künstlerische Auseinandersetzung mit dem Smartphone

Die VHS-Leiterin Annette von Stieglitz moderiert am Freitag, 5. November, ab 19 Uhr im Ratssaal eine Gesprächsrunde mit Impulsvorträgen. Zu den Gästen zählen Bertram Schmitz, Lehrstuhlinhaber für Religionswissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, und der Berliner Philosoph und Schriftsteller Reinhard Knodt.

Die Influencerin Sophia Lin Schirmer (Sosopinkypie) aus Köln ergänzt die Diskussionsrunde als Repräsentantin der „Generation Smartphone“. Zusätzlich präsentiert der Künstler Johannes S. Sistermanns erstmals seine Klang-Skulptur „Das goldene Kalb“ im Foyer des Langenhagener Ratssaals im Rathaus, Marktplatz 1. In seiner bis Freitag, 19. November, ausgestellten Arbeit setzt sich Sistermanns kritisch mit der Bedeutung des Smartphone für die Menschheit auseinander.

Soziale Medien prägen den Alltag

In der heutigen Zeit haben sich viele Menschen angewöhnt, ständig erreichbar zu sein. Eine idealisierte Selbstverwirklichung steht in den Sozialen Medien im Vordergrund. Zudem führt die vermeintliche Anonymität des Netzes für ein Absinken einiger Hemmschwellen und Selbstreflexionen. Zu diesen und mehr Themen tauschen sich die Teilnehmer der Diskussionsrunde am 5. November aus.

Die Veranstaltung wird gemäß des Schutz- und Hygienekonzepts der Stadt Langenhagen für Veranstaltungen im Ratstrakt nach der 2-G-Regel durchgeführt. Interessierte können sich per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de oder über www.vhs-langenhagen.de unter der Veranstaltungsnummer 108.88 anmelden. Der Eintritt ist frei.

Von Fiona Lechner